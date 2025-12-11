В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трех месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. В ближайшее время проект охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии во всех регионах страны. По словам управляющего директора Yota Дмитрия Чудесникова, к сим-карте привязаны банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это делает ее «диджитал-паспортом» человека.

Компания Voyah представила в Китае новую флагманскую версию седана Passion. У модели увеличены габариты, обновлен дизайн. Седан получил новую крупную решетку радиатора, скрытые дверные ручки. В отделке интерьера использован шпон натурального дерева. Только на электротяге гибрид может проезжать до 328 км. Voyah Passion L вскоре поступит в продажу в Китае. Появится ли модель на российском рынке, пока не уточняется.

С 2022-го по 2025-й ученые обнародовали около 4 тыс. статей, в которых упоминались галлюцинации искусственного интеллекта, подсчитал «Ростелеком». Количество публикаций на эту тему выросло на 377% за три года. Интерес научного сообщества к теме вызван потребностью бизнеса максимизировать точность ИИ, поясняют разработчики. По их словам, исключить галлюцинации в генеративных моделях невозможно, можно лишь удерживать их число в «узком диапазоне». Галлюцинациями в ИИ называют порождение моделями вымышленной или недостоверной информации, представленной как факт.