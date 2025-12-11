СКР Крыма проводит проверку из-за избиения школьника подростками в Судаке

Следственный комитет Крыма проверяет информацию о групповом избиении подростка в одной из школ Судака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о происшествии распространилась в соцмедиа. Инцидент произошел 17 ноября 2025 года во время перемены в школьном дворе. Группа подростков избила несовершеннолетнего одноклассника. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и тела.

Глава СКР по Республике Крым Владимир Терентьев поручил установить личности всех участников происшествия и дать правовую оценку их действиям. Также планируется оценить поведение педагогов, изучить обстановку в семьях участников конфликта и качество воспитательной работы родителей.

Руководитель Главного следственного управления поставил ход проверки на личный контроль. Проверку также организовала прокуратура региона.

Алина Зорина