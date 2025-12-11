Астраханские облдепы окончательно приняли бюджет на ближайшие три года

Астраханская областная дума окончательно приняла закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Расходы на 2026 год запланированы в размере 85,3 млрд руб., что на 5% выше уровня 2025 года. Доходы утверждены в 79,4 млрд руб.

Ко второму чтению губернатор Игорь Бабушкин предложил увеличить доходную часть на 1,1 млрд руб., а расходы — более чем на 965 млн руб. Дополнительные средства направлены, в частности, на нацоборону, ЖКХ, соцполитику и экологию. Как сообщил спикер думы Игорь Мартынов, приоритетом станет поддержка участников СВО и многодетных семей.

В 2026 году бюджет останется дефицитным. Однако на 2028 год запланирован профицит: доходы — 82,4 млрд руб., расходы — 81,7 млрд руб.

Нина Шевченко