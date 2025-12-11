В Новороссийске выдали земельные участки 20 многодетным семьям

Администрация Новороссийска при помощи жеребьевки выбрала семьи, которые получили земельные участки в сельских округах. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурс по распределению земельных участков площадью 600 и более кв. м состоялся в мэрии 11 декабря. В нем приняли участие многодетные семьи, стоящие на очереди на получение земли. По словам Андрея Кравченко, 20 семей случайным образом при помощи жеребьевки получили конверт с адресом и кадастровым номером.

Выделяемые земельные участки располагаются в Раевской и Натухаевской, Кирилловке, Верхнебаканском, Больших Хуторах и Семигорском. На получение земли могут рассчитывать семьи, воспитывающие троих и более детей. Альтернативный вариант поддержки многодетных семей — это краевая компенсация в размере 300 тыс. руб. вместо земельного участка.

«С момента начала действия программы 1178 семей получили свои участки»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

София Моисеенко