В аэропортах Ставропольского края отменили десятки рейсов

В аэропортах Минеральных Вод и Ставрополя объявили об отмене и задержке десятков рейсов, большинство из которых планировались в направлении Москвы. Данные опубликованы в онлайн-табло воздушных гаваней.

В аэропорту Минеральных Вод отменили семь рейсов на вылет в московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. Задержки коснулись шести маршрутов, включая международные — в Хургаду и внутренние в Норильск, Екатеринбург. По прилету в Минводы отменили шесть рейсов, преимущественно из московских аэропортов. Семь рейсов задерживаются, среди них международные из Еревана и Хургады.

В аэропорту Ставрополя фиксируется схожая ситуация. В столице края отменили четыре рейса на вылет — в Сочи и три в Москву. По прилету отменили три московских направления и один рейс из Сочи. Задерживается только один рейс «Победы» из Шереметьево.

Как следует из сводки Минобороны РФ, с 8:00 по 14:00 над Московской областью было сбито 10 украинских беспилотников. По сообщению представителя Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово и Внуково сняты.

Константин Соловьев