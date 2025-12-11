Минэнерго Казахстана: устройство КТК в Новороссийске сильно повреждено

Выносное причальное устройство ВПУ-2, принадлежащее КТК, сильно пострадало в результате атаки ВСУ по Новороссийску 29 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова.

«Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной»,— сообщил Аккенженов.

Несмотря на значительные повреждения объектов КТК в Новороссийске, Казахстан планирует транспортировать в рамках консорциума 68 млн т нефти по итогам текущего года. Сообщается, что изначально по сетям КТК планировалось транспортировать 72 млн т сырья за год, и этот показатель мог стать рекордным.

София Моисеенко