В Таганроге суд назначил 8 лет колонии за покушение на убийство
В Таганроге суд приговорил 39-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствием установлено, что преступление произошло в июле 2024 года во дворе многоквартирного дома в Таганроге. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, после чего 32-летний житель сделал ему замечание. Это привело к конфликту. В ходе ссоры злоумышленник ударил оппонента ножом в область шеи и левого плеча. Пострадавший остался жив благодаря быстро оказанной медицинской помощи.
После нападения виновный скрылся с места происшествия. Его объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.