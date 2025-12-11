В Таганроге суд назначил 8 лет колонии за покушение на убийство

В Таганроге суд приговорил 39-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что преступление произошло в июле 2024 года во дворе многоквартирного дома в Таганроге. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, после чего 32-летний житель сделал ему замечание. Это привело к конфликту. В ходе ссоры злоумышленник ударил оппонента ножом в область шеи и левого плеча. Пострадавший остался жив благодаря быстро оказанной медицинской помощи.

После нападения виновный скрылся с места происшествия. Его объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Валентина Любашенко