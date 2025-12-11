Банда из Ставрополья пойдет под суд за вымогательство и хранение оружия

Организатор и четыре участника банды из Ставропольского края предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательстве с применением насилия (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, банду организовал 28-летний житель Михайловска, в нее вошли четверо его знакомых и неустановленные лица. С марта 2022 года по ноябрь 2023 года, действуя в разных составах, они совершили серию противоправных деяний в отношении восьми жителей Ставрополя и Михайловска.

Злоумышленники, угрожая физической расправой и используя вымышленные предлоги, похитили имущество и деньги потерпевших на общую сумму около 850 тыс. руб. Их конечной целью было получить около 3 млн руб. Одному из пострадавших они обманом заставили передать автомобиль, который впоследствии был возвращен владельцу.

Действия преступной группы пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ региона совместно с Росгвардией.

В ходе оперативных мероприятий из тайника в лесном массиве в Шпаковском округе были изъяты сигнальный пистолет, переоборудованный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к нему. В результате обысков обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие устойчивость преступной группы.

