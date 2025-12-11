Приключения Шурика, ретро-дискотека и «Три кота» на большом экране

В выходные дни жители и гости города-героя смогут посетить несколько интересных спектаклей, посмотреть новинки кино, сводить в кинотеатр детей, а также потанцевать на ретро-дискотеке. Подробности — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какие концерты посетить

14 декабря в 17:00 в городском театре Новороссийска пройдет концерт классической музыки «Только шедевры» с Мариной Белашук, лауреатом международных конкурсов и доцентом кафедры фортепиано РАМ им. Гнесиных. Вживую можно будет услышать симфонии Шопена, Чайковского, Мусоргского и других легендарных композиторов.

Стоимость билета — от 1550 руб. (6+)

На что сходить в театр

12 и 13 декабря в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет спектакль «Забавные происшествия» режиссера Романа Пожидаева. Труппа «Живого театра» интерпретирует рассказ советского писателя Михаила Зощенко о людской силе и слабости. На сцене покажут истории из деревни, коммунальных квартир и трамваев — все как в повседневной жизни.

Стоимость билета – от 600 руб. (12+)

12 декабря в городском театре Новороссийска можно посмотреть драматический спектакль «Тень» от театра-постановщика «Святая крепость». В центре сюжета — приключения молодого ученого Христиана-Теодора с примесью панк-рока. В основу спектакля легла одноименная пьеса Евгения Шварца. На сцене выступят Михаил Никулин, Ирина Кокрева, Ольга Бубнова и другие актеры.

Стоимость билета — от 900 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска можно увидеть на большом экране ремейк культового фильма «Невероятные приключения Шурика» с Тимуром Батрутдиновым в главной роли, а также мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» и даже новогодний фильм ужасов.

В центре сюжета — история любви Шурика и студентки, комсомолки и красавицы Нины. В экранизации снялись Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие российские знаменитости.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

На большие экраны вышел фильм для детей «Три кота». Семья котов отметит годовщину знакомства мамы и папы, но перед этим отправятся в путешествие во времени через старый диван. Котята станут свидетелями знакомства родителей и увидят ключевое событие семьи со стороны.

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

Семейная комедия «Снеговик» расскажет о том, что бывает, когда ослабевает магия Деда Мороза. Мир от злой колдуньи Вьюги спасет снеговик, которого слепила девочка Варя. Вместе они попробуют победить зло и вернуть праздник в каждый дом. В главных ролях — Полина Максимова, Карина Разумовская и Дмитрий Чеботарев.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Еще одна достойная внимания киноновинка — хоррор «Тихая ночь, смертельная ночь». В центре сюжета окажется Билли, чьи родители пострадали от неизвестного человека в костюме Санта-Клауса. Однажды Билли сам надевает этот костюм и отправляется мстить.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Куда сходить еще

13 декабря в 19:00 в концерт-холле Familia состоится «Ретро дискотека» с ностальгическими песнями и танцами. По словам организаторов, большая вечеринка запомнится за счет интересных треков и атмосферы.

Стоимость билета — от 3000 руб. (12+)

