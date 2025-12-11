Росздравнадзор проверяет смерть студента в Ростове-на-Дону
Территориальный орган Росздравнадзора в Ростовской области начал проверку после смерти студента местного вуза, которому якобы отказали в медицинской помощи в университетской поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации пресс-службы, специалисты изучают все обстоятельства происшествия и качество оказанных медицинских услуг. Проверка должна установить факты, которые позволят выяснить, были ли нарушены правила предоставления помощи учащемуся, и оценить действия медперсонала.
«Проверка ведется согласно действующему законодательству и направлена на всестороннее изучение обстоятельств. В рамках расследования будут проанализированы документы поликлиники, показания свидетелей и данные о состоянии здоровья студента»,— уточнили в Росздравнадзоре.