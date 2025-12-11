В Новороссийск и Анапу запустят дополнительные поезда в новогодние праздники

Более десяти пар дополнительных поездов дальнего следования запустят на побережье Черного моря в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дополнительные поезда назначены по маршрутам Адлер — Москва, Сочи — Санкт-Петербург, Новороссийск — Москва, Анапа — Санкт-Петербург и по другим направлениям. По данным СКЖД, всего для удовлетворения спроса пассажиров запустят 16 дополнительных пар поездов. В период с 22 декабря по 11 января они совершат 228 рейсов.

В новогодние праздники на юге организуют курсирование поездок для групп детей, по популярным маршрутам будут функционировать специальные туристские поезда.

София Моисеенко