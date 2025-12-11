На Дону «СКЖД» запустит 16 дополнительных поездов на праздники

В Ростовской области «СКЖД» запустит дополнительные составы в период новогодних и рождественских каникул. Компания организует 16 пар поездов, которые выполнят 228 рейсов с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации перевозчика, для пассажиров из Ростова-на-Дону станут доступны два ключевых направления. Традиционная «Лыжная стрела» доставит путешественников на курорт «Роза Хутор» с возможностью бесплатного провоза спортивного оборудования и приобретения ски-пасса у проводника. Второй маршрут соединит областной центр с Кисловодском.

В праздничные дни железнодорожники обеспечат перевозку детских групп и организуют специальные туристические составы.

«Впервые из Минеральных Вод отправится туристический поезд «Зимняя сказка из регионов», который доставит южан в Великий Устюг и Нижний Новгород. К этому путешествию смогут присоединиться пассажиры в Краснодаре и Ростове-на-Дону»,— говорится в сообщении компании.

Валентина Любашенко