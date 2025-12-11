Ставрополье увеличит расходы на лекарства до 6 млрд рублей

Ставропольский край выделит более 6 млрд руб. на лекарственное обеспечение и лечебное питание жителей в 2026 году. Бюджет здравоохранения вырастет на 1 млрд руб. по сравнению с 2025 годом и достигнет 36 млрд руб. Министр здравоохранения Юрий Литвинов объявил об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре.

Литвинов подчеркнул, что рост финансирования напрямую влияет на снижение смертности и заболеваемости. Регион фокусируется на социально значимых болезнях. Пациенты с сахарным диабетом получат дополнительные 150 млн руб., а онкобольные — 360,7 млн руб.

Врачи также усилят поддержку редких заболеваний. На препарат «Спинраза» для спинальной мышечной атрофии выделят 98,2 млн руб. Орфанные болезни покроют на 68 млн руб., гепатиты В и С — на 21,8 млн руб.

Дети-инвалиды приобретут лекарства на 122 млн руб. Постановление правительства РФ №890 обеспечит изделия медназначения на 184,9 млн руб. Губернатор Владимир Владимиров лично курирует проект по гепатиту С.

Общий бюджет здравоохранения отражает приоритеты края. Врачи повысят зарплаты на 379 млн руб., другие бюджетники получат 172 млн руб. Работники на уровне МРОТ — 97 млн руб. Регион строит поликлиники в Михайловске и Арзгире в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Юрий Литвинов отметил стабильность поставок жизненно важных препаратов. Губернатор Владимир Владимиров ранее анонсировал 1 млрд руб. именно на льготные лекарства. Минздрав держит направление под контролем. В 2025 году край уже потратил свыше 5 млрд руб. на эти цели. Жители края прошли диспансеризацию — более 1 млн человек. Это помогает выявлять болезни на ранних стадиях. Строительство онкодиспансера в Ставрополе завершат в 2027 году за 5 млрд руб.

