В Адыгее начнут рассматривать апелляцию по делу матери погибшей девочки

Верховный суд Республики Адыгея 24 декабря приступит к рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении матери трехлетней девочки, умершей от побоев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее Теучежский районный суд огласил приговор родителям погибшей. Мать признали виновной по статьям УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111), истязании (п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117), неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2). Отец признан виновным в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Суд установил, что родители систематически истязали дочь, причиняя ей физические и психические страдания. 30 мая 2024 года мать нанесла ребенку множественные удары, повлекшие тяжкие травмы. Девочка скончалась в тот же день. Кроме того, женщина получила более 130 тыс. руб. пособий, предоставив в соцорганы заведомо ложные сведения.

Мать приговорили к 13 годам лишения свободы, отца — к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анна Гречко