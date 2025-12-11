Жители Новошахтинска остались без воды из-за прорыва водопровода
В Новошахтинске произошел прорыв водопровода на пересечении ул. Мичурина и пр. Красный. Авария привела к прекращению водоснабжения в пос. Бугултай и части центральных районов города. Об инциденте сообщила министр регионального жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным госпожи Пшеничной, восстановительные работы планируется завершить к 20:00 час. 11 декабря.
«Для обеспечения населения питьевой водой организован подвоз. Доставку осуществляют сотрудники МЧС»,— говорится в сообщении.