Жители Новошахтинска остались без воды из-за прорыва водопровода

В Новошахтинске произошел прорыв водопровода на пересечении ул. Мичурина и пр. Красный. Авария привела к прекращению водоснабжения в пос. Бугултай и части центральных районов города. Об инциденте сообщила министр регионального жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным госпожи Пшеничной, восстановительные работы планируется завершить к 20:00 час. 11 декабря.

«Для обеспечения населения питьевой водой организован подвоз. Доставку осуществляют сотрудники МЧС»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко