Международные аэропорты Сочи и Краснодара скорректировали расписание после введения в ночь на 11 декабря временных ограничений на работу московских авиагаваней. По данным пресс-служб, часть рейсов была отменена или перенесена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Сочи задержан вылет рейса SU 1133 до 14:30 мск, еще четыре рейса — SU 1136/1137, SU 1152/1153, SU 1134/1135 и DP 6941/6942 — отменены. В краснодарском аэропорту отменено по два рейса на прилет и вылет: SU-1109 и SU-1209 из региональной столицы, SU-1108 и SU-1208 — из Москвы.

Несколько рейсов перенесены на новое время: SU-2926 в Екатеринбург — до 15:15, SU-656 в Стамбул — до 17:00, SU-2862 в Новосибирск — до 16:35. Часть перелетов перенесена на 12 декабря, в частности SU-920 в Хургаду (вылет в 11:00) и SU-2864 в Уфу (вылет в 09:30).

Авиакомпании, как отмечают в аэропортах, уведомляют пассажиров о корректировках по контактам, указанным при бронировании, и обеспечивают задержанные рейсы питанием, напитками и, при длительных пересадках, гостиничным размещением.

Ограничения на прием и отправку рейсов были введены в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском в ночь с 10 на 11 декабря в рамках обеспечения безопасности полетов. К утру часть ограничений была снята, однако позднее вновь вводилась во Внуково и Домодедово. По данным Минобороны, в этот период над Московским регионом средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотных аппаратов самолетного типа, включая 32 направлявшихся в сторону столицы.

Вячеслав Рыжков