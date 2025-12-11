«Индекс бургера» в ЮФО вырос за год вырос на 8%

«Ромир» зафиксировал рост «индекса бургера» в Южном федеральном округе на 8% по итогам третьего квартала 2025 года. Согласно расчетам исследовательской компании, жители ЮФО могли позволить себе в среднем 385 бургеров на месячную заработную плату. РБК отмечает, что показатель отражает динамику покупательской способности и строится на сопоставлении стоимости популярного блюда с уровнем доходов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В целом по стране «индекс бургера» вырос на 18% и достиг 574 бургеров. Лидером рейтинга ожидаемо остается Москва, где показатель поднялся до 1025 бургеров, увеличившись за год на 23%. Максимальную динамику продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ: рост на 30% и доступность 685 бургеров на среднюю зарплату.

Как пояснила директор по работе с клиентами «Ромира» Маргарита Абрамкина, расширение индекса свидетельствует о восстановлении реальных доходов и устойчивом спросе в сегменте общественного питания. Несмотря на сохраняющиеся региональные различия, большинство округов демонстрируют положительную динамику, что, по ее словам, создает дополнительные возможности для сетей быстрого питания, локальных брендов и форматов стритфуда.

Индекс рассчитывается на основе потребительской панели «Ромира», включающей данные чеков 40 тыс. россиян из 15 тыс. домохозяйств, а также статистики Росстата о средней заработной плате.

Вячеслав Рыжков