В густонаселенных районах Краснодара заработали два новых детских сада

В Краснодаре начали работу два детских сада в плотнозастроенных районах — на улицах Константина Гондаря и Ивана Беличенко. Оба учреждения уже приняли первых воспитанников, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

На улице Гондаря открыт сад на 280 мест: здесь работают 14 групп, включая две ясельные. На улице Беличенко начал работу детсад на 300 мест — четыре группы для детей раннего возраста, остальные для возрастов от трех до семи лет.

В учреждениях оборудованы спортивные и музыкальные залы, игровые зоны, кабинеты психолога и логопеда, шахматные клубы. Также специалисты установили интерактивное оборудование. В саду на улице Беличенко дополнительно создана интерактивная библиотека.

Оба детсада оснащены медицинскими и пищевыми блоками. Для каждой группы на участках предусмотрены теневые навесы. Внутри и снаружи зданий работает видеонаблюдение, обеспечена охрана.

В муниципальных садах уже проходят первые утренники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара возводят двухэтажный детский сад на 180 мест. Строительство идет с отставанием от графика более чем на месяц,

Анна Гречко