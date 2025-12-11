Казахстан перенаправит потоки нефти из системы КТК через Самару, Актау и Китай

Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Самару, порт Актау и Китай путем перенаправления потоков ресурса из системы КТК. Об этом сообщается в пресс-службе КазТрансОйл.

Через Самару поставки нефти увеличатся на 232 тыс. т, через Актау — на 58 тыс. т, а через Китай — на 72 тыс. т в декабре. Объемы декабрьских отгрузок, по данным КазТрансОйл, увеличили по сравнению с первоначальным планом транспортировки нефти.

Организация намерена предоставить нефтеперерабатывающим заводам временное размещение нефти в резервуарах, что позволит обеспечить гибкость отгрузочных планов и улучшить режимы перекачки. Также такое решение, по информации компании, будет гарантировать бесперебойность поставки сырья по трубопроводам.

В конце ноября украинские безэкипажные катера нанесли удар по инфраструктуре КТК в Новороссийске, в том числе, при атаке пострадало выносное причальное устройство ВПУ-2, его вывели из эксплуатации. МИД Казахстана выразил протест в связи со случившимся, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередную провокацию Украины «вопиющим случаем».

