Загрузка горнолыжного кластера Сочи достигает 85%

Загрузка горнолыжного кластера Сочи в период новогодних праздников достигает 85–86%, в течение декабря она может превысить 90%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Благодаря развитому горнолыжному центру в Сочи, который можно сравнить только с европейскими курортами, объем бронирований в период новогодних праздников в городе-курорте значительно опережает другие города Краснодарского края. Пляжный кластер сейчас продолжает пользоваться спросом по причине высокой стоимости размещения в горнолыжном кластере. По словам Алексана Мкртчяна, ночь в четырехзвездной гостинице 2 января в пляжном кластере обойдется туристу в 8 тыс. руб., а в горнолыжном — в 25 тыс. руб.

Сейчас примерная загрузка объектов размещения в Геленджике достигает 58–60%, к концу года она может увеличиться до 65%. «В Краснодаре загрузка будет меньше, чем в Сочи, но больше Геленджика. Ее оцениваем под 70% в период новогодних праздников»,— отметил господин Мкртчян.

Краевой центр привлекает туристов новогодними украшениями, парком «Краснодар» (также известным как «Парк Галицкого») и Японским садом. Одним из главных факторов также является аэропорт Краснодара, который возобновил работу в сентябре этого года. Он оказывает влияние на туристический поток в Геленджик и Анапу.

По итогам года загрузка в пляжном кластере Сочи увеличится на 5%, а в горнолыжном — на 10–12%. Как отмечает Алексан Мкртчян, многие туристы вместо летнего отдыха в Сочи выбрали Абхазию из-за возобновившего работу аэропорта Сухума. Остальные поехали в Крым, так как там стоимость размещения примерно на 25–30% меньше, чем в Сочи. Благодаря этому увеличение загрузки в объектах размещения Крыма по итогам года может достигнуть 26%, а в Абхазии — 20%.

Алина Зорина