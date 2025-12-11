КБР поднялась на семь позиций в экологическом рейтинге России

Министерство природных ресурсов России подвело итоги всероссийской акции «Вода России», проводимой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Кабардино-Балкария заняла третье место в рейтинге активности регионов, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По информации ведомства, диплом за участие в очистке прибрежных территорий и организационную деятельность получил заместитель министра природных ресурсов и экологии КБР Валерий Гриневич. В 2025 году в республике организовали свыше 400 мероприятий с участием 240 тыс. человек. Волонтеры и активисты очистили 1,2 тыс. км берегов водоемов.

«Динамика участия Кабардино-Балкарии в экологических инициативах показывает устойчивый рост. С 2023 года республика поднялась на 15 строчек в рейтинге, а площадь очищенных территорий увеличилась практически вдвое»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко