В Минводах пресекли канал контрабанды прегабалина из Индии на 3 млн рублей

Минераловодские таможенники задержали 36-летнего жителя Ингушетии, который организовал канал незаконного ввоза прегабалина из Индии. В ходе операции было изъято около 1,3 кг сильнодействующего вещества. Стоимость препарата в теневом рынке достигает 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минераловодской таможни Фото: пресс-служба минераловодской таможни

Таможенники установили, что на адрес фигуранта поступило международное почтовое отправление (МПО), в котором находилось 1,5 тыс. капсул с порошкообразным веществом. При получении товара мужчина был задержан с поличным.

Впоследствии в МПО, оформленном на фиктивного получателя, нашли еще около 1,5 тыс. капсул с таким же содержимым.

Всего было изъято свыше 3 тыс. доз, которые подозреваемый намеревался реализовать через тайники-закладки.

В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела по ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн