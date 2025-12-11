В Минводах пресекли канал контрабанды прегабалина из Индии на 3 млн рублей
Минераловодские таможенники задержали 36-летнего жителя Ингушетии, который организовал канал незаконного ввоза прегабалина из Индии. В ходе операции было изъято около 1,3 кг сильнодействующего вещества. Стоимость препарата в теневом рынке достигает 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.
Фото: пресс-служба минераловодской таможни
Таможенники установили, что на адрес фигуранта поступило международное почтовое отправление (МПО), в котором находилось 1,5 тыс. капсул с порошкообразным веществом. При получении товара мужчина был задержан с поличным.
Впоследствии в МПО, оформленном на фиктивного получателя, нашли еще около 1,5 тыс. капсул с таким же содержимым.
Всего было изъято свыше 3 тыс. доз, которые подозреваемый намеревался реализовать через тайники-закладки.
В отношении фигуранта возбуждены два уголовных дела по ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн руб.
Расследование продолжается.