Донской спортсмен выиграл мировое первенство по пауэрлифтингу

Пятнадцатилетний Игнат Немцев из города Шахты Ростовской области стал чемпионом XI Чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым дисциплинам, проходившем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области, Коммерсантъ Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области, Коммерсантъ

Спортсмен одержал победу в возрастной категории 14-16 лет, показав лучший результат — 150 кг в упражнении жим лежа.

«Всего в турнире приняли участие более 2600 атлетов из 32 стран мира», — пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко