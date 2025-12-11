В Совфеде назвали главные проекты 2025 года на Кавказе

В Москве на круглом столе в Совете Федерации Кавказ.РФ представила итоги 2025 года, сообщает пресс-служба корпорации. Гендиректор Андрей Юмшанов рассказал сенаторам об инвестиционных проектах, инфраструктуре и кадрах. Сенаторы обсудили законодательные инициативы и импортозамещение оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ.РФ Фото: Кавказ.РФ

Ключевым событием стал запуск горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии. Компания построила его с нуля после введения санкций и без доступа к европейскому оборудованию. Курорт работает как арт-площадка для творчества гостей. С марта он принял свыше 40 тыс. посетителей и готовится к первому полному сезону.

Строители начали возводить Каспийский прибрежный кластер в Дагестане. Проект входит в президентскую программу «Пять морей и озеро Байкал». Уже erected сервисный центр и объекты резидентов. На «Эльбрусе» открыли новую зону катания, а на чеченском «Ведучи» завершают пусконаладку. Кавказ.РФ сдала 12 объектов, включая четыре канатные дороги.

Юмшанов подчеркнул роль кадров. Компания получила статус общероссийского центра компетенций по туризму. Она создала Ассоциацию развития кадров СКФО. Анализ производительности труда выявил ключевые факторы. Без системы изменений в отрасли не будет, отметил гендиректор.

Инвестиционная политика ужесточилась. Поддержка идет прорывным проектам регионов и резидентам ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков. Портфель вырос до 53,8 млрд руб. С 2021 года прирост составил 40,8 млрд руб. Банки и госпрограммы помогли поддержать 236 проектов во всех субъектах СКФО.

Резиденты ОЭЗ вложили 27,9 млрд руб. «Архыз» привлек 13 млрд, «Ведучи» — 6,5 млрд, «Мамисон» — 5,3 млрд, «Эльбрус» — 2,6 млрд. К 2030 году заявки превысят 210 млрд руб. Частные вложения в разы опередят государственные.

Сенатор Дмитрий Ворона назвал Кавказ.РФ драйвером региона. Он выделил Большую Кавказскую тропу. Проект станет мировым брендом, но требует усилий в законах и строительстве. Предыдущая встреча в апреле касалась того же кластера в Дагестане.

Станислав Маслаков