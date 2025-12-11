В Ставрополе отреставрирует фасад первой женской гимназии

В Ставрополе стартует капитальный ремонт фасада здания на ул. Советской, 1 — первой на Кавказе женской гимназии, построенной в 1897 году на месте бывшей женской тюрьмы. Архитектор Соколовский возвел его за 40 тыс. рублей серебром, собранных горожанами и пожертвованных княгиней Ольгой Романовой, в честь которой гимназия получила название Ольгинской. Здание функционировало до 1920 года, когда советская власть закрыла его; сейчас школа №1 занимает часть помещений, а дом входит в реестр объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Компания «СТРОЙСЕРВИС-ЮГ» выиграла контракт на работы стоимостью 49,5 млн рублей. Подрядчик обладает лицензией Минкультуры № МКРФ 02485 на реставрацию деревянных конструкций, металлоконструкций и других исторических элементов; фирма работает свыше 20 лет. Рынок реставраторов в крае дефицитен: специалисты владеют традиционными техниками штукатурки, лепнины и фактуры, которых в России единицы, подчеркивают эксперты.

Региональный фонд капремонта курирует проект в рамках программы на 2014–2043 годы, охватывающей 9193 дома общей площадью 32,2 млн кв. м. Фонд контролирует экспертизы, согласования и баланс между современными технологиями и исторической аутентичностью, чтобы здание сохранило статус наследия. Гендиректор Павел Корниенко, утвержденный в должности в декабре 2024 года после открытого конкурса, настаивает: такие ремонты сохраняют лицо города.

В 2025 году фонд формирует средства от 7348 домов — 18,1 млн кв. м — на счетах оператора; взыскания долгов принесли 174,5 млн рублей в 2024-м, на 15 млн больше плана. С 1 января 2026 года взносы вырастут до 6 млрд руб. на весь край из-за инфляции и роста цен на материалы; минимальный тариф — 24,4 руб. за кв. м. Ремонт фасада потребует воссоздания пропорций, цветов и ремесленных традиций XIX века, без инженерных упрощений.

Губернатор Владимир Владимиров поручил минЖКХ и фонду отслеживать каждый объект; в августе 2025-го на 11 домов в Ставрополе выделили 86 млн руб. Проект подчеркнет противоречие: обычный капремонт фокусируется на коммуникациях, а здесь приоритет — сохранение городской памяти для следующих поколений, подчеркнули в региональном фонде капремонта.

Станислав Маслаков