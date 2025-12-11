В Ставрополе оптимизировали социальные услуги по проекту «Росатома»

В Ставрополе упростили процедуру назначения выплат на детей-инвалидов в рамках проекта «Эффективный регион». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, Ставропольский край входит в число регионов, где реализуется проект государственной корпорации «Росатом». По инициативе губернатора методы и инструменты бережливого производства внедряются на территории всего региона. Оптимизация коснулась услуг, которые предоставляет комитет труда и социальной защиты населения города.

«Теперь заявителю нужно обратиться только один раз для назначения выплаты, а продлевать ее вовсе не придется. Завершить проект планируем в первой половине 2026 года»,— рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Валентина Любашенко