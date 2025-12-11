Треть жителей Ростова ищут себе замену при увольнении

При увольнении 30% опрошенных жителей Ростова-на-Дону участвуют в поиске замены себе: 21% делает это по собственной инициативе, еще 9% — по просьбе работодателя. Преемниками становятся как внешние кандидаты, так и сотрудники компании. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что с увеличением дохода возрастает активность увольняющихся в поиске замены: среди жителей с доходом от 150 тыс. руб. 32% ищут нового сотрудника по своей инициативе, а 11% — по запросу работодателя.

Наталья Белоштейн