На корректировку документации развязки в Южном районе Новороссийска выделили 5,5 млн рублей

В Новороссийске произведут корректировку рабочей и сметной документации по строительству дорожной развязки в районе пр. Дзержинского и ул. Котанова в Южном районе. На эти цели из муниципального бюджета выделили 5,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рабочую и сметную документацию по объекту будущий подрядчик будет обязан откорректировать в срок до 30 декабря 2025 года, о чем свидетельствует тендер в ЕИС «Закупки», опубликованный 2 декабря. Согласно заданию на проектирование, исполнитель должен привести в соответствие информацию по земельным участкам, формирующим постоянную полосу отвода дороги и расчет отвода земель под временное занятие для переустройства инженерных коммуникаций.

Корректировки будет необходимо внести в части привязки проектируемой трассы на улице Котанова, изменить расположения примыканий и актуализировать перечень пересекаемых инженерных коммуникаций.

В настоящее время по транспортной развязке в Южном районе уже организовано движение транспорта, но работы не завершены. Весь комплекс мероприятий планируется закончить до 15 декабря, о чем в ходе «горячей линии» в конце октября заявлял заместитель главы города Александр Гавриков.

На реконструкцию дороги на проспекте Дзержинского от улицы Южной до Мурата Ахеджака с выездом на улицу Котанова выделили более 565 млн руб. в марте 2024 года. В соответствующей карточке в ЕИС «Закупки» указывается, что строительство кольцевой развязки должны были завершить 16 июля 2025 года.

В октябре 2020 года из муниципального бюджета предоставили 12,3 млн руб. на проведение проектно-изыскательских работ по объекту, 4,9 млн руб. выделялось в сентябре 2023 года на внесение изменений в подготовленную документацию. В апреле 2024 года 9 млн из городской казны ушли на выполнение строительного контроля над выполнением работ на участке.

София Моисеенко