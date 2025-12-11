Жителя Чечни осудили за нападение на бойца ММА в Краснодаре

Перовмайский районный суд Краснодара признал виновным 32-летнего жителя Чеченской Республики, участвовавшего в вооруженном конфликте у ночного клуба на улице Зиповской в феврале этого года. Ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, подсудимый осужден по статьям о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент получил широкий резонанс после появления в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлена стычка у развлекательного заведения. По данным следствия, в ночь на 9 февраля у входа в клуб между охранником и посетителями возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с сообщником.

В результате ранения тяжелые травмы получил боец смешанных единоборств Руслан Крайнов, работавший в тот вечер охранником. По данным его команды, спортсмен отказал одной из компаний во входе в клуб, что стало поводом для конфликта. Пуля попала Крайнову в глаз. Ему 29 лет, на его счету шесть побед и ни одного поражения в ММА.

Вячеслав Рыжков