На Кубани сократилось количество регистраций производителей стройматериалов

В Краснодарском крае за десять месяцев 2025 года зарегистрировали 325 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством строительных материалов, что на 9,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе Rusprofile. За аналогичный период 2024 года таких регистраций было 358.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Общее количество юридических лиц и ИП, которые выпускают стройматериалы на Кубани, достигло 3555.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе более 3 тыс. предприятий заняты производством строительных материалов, на которых работают свыше 30 тыс. человек. В 2024 году они отгрузили продукции на сумму около 137 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее. На долю этих предприятий приходится более 20% от общего объема реализации промышленной продукции в регионе. Индекс промышленного производства стройматериалов в Краснодарском крае в 2024 году достиг 103,3% по сравнению с уровнем 2023 года.

В 2024 году в Краснодарском крае на развитие производств стройматериалов выделили свыше 1,1 млрд руб. Это составляет четверть от общего объема субсидий, которые были предоставлены предприятиям промышленного комплекса в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов от Фонда развития промышленности региона в прошлом году, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион лидирует в производстве данной продукции на юге России. Мощности индустриальных компаний позволяют почти полностью покрыть потребности края.

Наталья Решетняк