Долгосрочная аренда в Краснодаре за год подешевела на 13%

Платформа «Авито Недвижимость» зафиксировала снижение стоимости долгосрочной аренды в 19 крупных городах России, включая Москву. Средний ценник на съем квартиры в ноябре составил 35,3 тыс. руб. в месяц — на 1,3% ниже уровня годичной давности. Наиболее заметное удешевление аналитики отметили в Москве (–15%), Краснодаре (–13%), Туле (–12%), а также в Челябинске и Екатеринбурге (–11%). По сравнению с октябрем аренда в среднем подешевела на 3%, сильнее всего — в Барнауле, Астрахани, Вологде, Калуге и Калининграде.

Сдержанную динамику специалисты связывают с тем, что в 2025 году осенний пик спроса прошел ровнее, чем годом ранее: если в 2024-м рынок стабилизировался только к январю, то в текущем году откат произошел уже в ноябре. Дополнительное влияние оказали рост числа доступных объектов и отсутствие заметного перетока арендаторов с рынка покупок. Как пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, часть клиентов предпочла продлить действующие договоры, избегая расходов на переезд, а снижение ключевой ставки с 21% до 16,5% стимулировало интерес к ипотечным покупкам.

Самые низкие средние ставки в ноябре фиксировались в Кирове и Ульяновске (23 тыс. руб.), Иванове (24 тыс. руб.), Саратове, Брянске и Ставрополе (по 25 тыс. руб.). Самые высокие — в Москве (77 тыс. руб.), Петербурге (45 тыс. руб.), Сочи (40 тыс. руб.), Казани (38 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (37 тыс. руб.) и Калининграде (36 тыс. руб.).

Общее предложение в сегменте за год выросло на 34%, увеличившись в 37 из 40 городов исследования. Наибольший прирост пришелся на Липецк, Тулу и Екатеринбург; в Петербурге — плюс 23%, в Москве — плюс 14%. К началу 2025 года темпы роста предложения были более умеренными и составили около 12%.

В структуре спроса по-прежнему преобладают однокомнатные квартиры (57%), двухкомнатные выбирают 35% пользователей, студии — 20%, трехкомнатное жилье — 8%. Год к году интерес к аренде заметнее всего вырос в Туле, Екатеринбурге, Краснодаре, Ижевске и Перми.

Вячеслав Рыжков