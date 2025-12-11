В Самаре с предприятия взыскали 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника

Суд удовлетворил требование прокуратуры Октябрьского района Самары и взыскал с организации, осуществляющей буровые работы, 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшему работнику. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

На предприятии произошел несчастный случай. Мужчина работал машинистом подъемника 7-го разряда. Во время исполнения трудовых обязанностей он получил тяжелые травмы кисти руки в результате падения металлоконструкции.

Расследование показало, что причиной произошедшего стало нарушение директором организации требований федерального законодательства в сфере охраны труда. Не были соблюдены требования правил безопасности.

Руфия Кутляева