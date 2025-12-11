В Самаре с предприятия взыскали 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника
Суд удовлетворил требование прокуратуры Октябрьского района Самары и взыскал с организации, осуществляющей буровые работы, 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшему работнику. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
На предприятии произошел несчастный случай. Мужчина работал машинистом подъемника 7-го разряда. Во время исполнения трудовых обязанностей он получил тяжелые травмы кисти руки в результате падения металлоконструкции.
Расследование показало, что причиной произошедшего стало нарушение директором организации требований федерального законодательства в сфере охраны труда. Не были соблюдены требования правил безопасности.