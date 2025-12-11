Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске трижды за день

Тренировочные мероприятия НВМБ в акватории порта Новороссийска состоятся три раза 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, учения новороссийской военно-морской базы будут проводиться с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00. В этот период силы НВМБ будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров с применением стрельб из артиллерийской установки.

Во время проведения учений в Новороссийске запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко