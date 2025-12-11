Жителя Ессентуков осудили за фиктивную регистрацию иностранцев
За фиктивную регистрацию иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ) осудили жителя Ессентуков. Ему назначен штраф на сумму 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в январе 2025 года фигурант предоставил сотруднику отделения по вопросам миграции документы для постановки на учет граждан Узбекистана и Азербайджана в своих нежилых помещениях.
«Фиктивная регистрация лишает уполномоченные органы возможности отслеживать реальное местонахождение иностранных граждан, что создает риски для общественной безопасности и способствует развитию теневого рынка миграционных услуг»,— отметили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.