В Новороссийске 3,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии на сетях

В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение воды. По данным МУП «Водоканал», без водоснабжения остались порядка 3,5 тыс. человек.

Подачу воды ограничили в зону №18 в связи с выходом из строя запорной арматуры на НСВ ул. Куникова, 92. Вода отсутствует по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

На время отключения жителям Новороссийска организуют подвоз воды по заявкам. Аварийно-восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 17:00.

София Моисеенко