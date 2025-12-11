При столкновении машин под Ставрополем пострадал 83-летний пассажир

На Ставрополье, 83-летний пассажир получила травмы в результате столкновения двух автомобилей на дороге Ставрополь-Тоннельная-Барсуковская, когда водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По информации ведомства, ДТП произошло 10 декабря около 11:00 час. По предварительным данным, водитель Kia двигался от города в направлении х. Грушевый, когда выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai. После удара Kia съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадавшую доставили в городскую больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

За рулем Kia находился 51-летний житель Красногвардейского округа со стажем вождения более 20 лет. За последние два года его пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Валентина Любашенко