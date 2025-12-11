В Волгограде с начала декабря подорожал бензин

В Волгоградской области за период с 2 по 8 декабря зафиксирован рост цен на бензин. Об этом сообщили в Волгоградстате.

Согласно данным ведомства, бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 0,2%, АИ-98 — на 0,5%, а дизельное топливо — на 0,3%.

По состоянию на 8 декабря средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях региона составила: АИ-92 — 61,43 руб. за литр, АИ-95 — 67,90 рубля, АИ-98 и выше — 88,38 руб. Литр дизельного топлива в среднем стоил 72,47 руб.

Никита Маркелов