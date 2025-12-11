Саратовский замминистра ЖКХ Александр Мышев получил награду от президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил четверых жителей Саратовской области государственными наградами. Соответствующий указ был подписал глава государства.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мышев. Награда вручена за значительные успехи в работе и многолетний добросовестный труд.

Трое сотрудников саратовского филиала РТРС также получили награды. Медали «За отвагу» вручены главному энергетику Александру Галкину, начальнику участка Аслану Давлетову и антенщику-мачтовику Донату Султанову. В указе отмечается, что они проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессиональных обязанностей и гражданского долга.

Никита Маркелов