В Ростовской области усилили контроль за вырубкой деревьев перед праздниками

Министерством природы Ростовской области установлен строгий режим контроля на лесных территориях в преддверии новогодних праздников для предотвращения незаконных рубок хвойных деревьев. Об этом сообщила глава ведомства Алла Кушнарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Ноябрь и декабрь – месяцы усиленного контроля: начинают работать елочные базары, активизируются браконьеры. Мы призываем дончан бережно относится к природным богатствам, ведь восстановление экосистемы на вырубленной территории займет многие годы», – заявила министр.

По словам чиновницы, за самовольную рубку одного хвойного дерева в рамках КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с возмещением причиненного ущерба. В случае применения бензопил и автомототранспортных средств штраф составит от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения правонарушения.

«Незаконная вырубка двух и более деревьев квалифицируется как уголовное преступление. Наказание предусматривает лишение свободы до двух лет и денежное взыскание от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период с 1 ноября по 30 декабря удваивается»,– уточнила госпожа Кушнарева.

Валентина Любашенко