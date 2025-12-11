Следком возбудил дело против врача из Дагестана за вымогательство денег

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело против врача роддома в Махачкале, которая в декабре требовала у роженицы 25 тыс. руб. за родоразрешение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года в одной из больниц Махачкалы. Медик, находясь в служебном помещении родильного дома, потребовала у гражданки деньги за оказание медицинской помощи. Пострадавшая перевела средства на банковский счет подозреваемой.

В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия для сбора доказательной базы.

Валентина Любашенко