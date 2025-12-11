В КБР население обеспечивает 71% молочного производства

Хозяйства Кабардино-Балкарии произвели 460,1 тыс. тонн молока за десять месяцев 2024 года, что превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

Основной объем выпуска сосредоточен в частных хозяйствах населения — почти 71% от общего количества. Они получили 326,1 тыс. тонн молока.

Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели надоили 75,5 тыс. тонн молока, что составляет 16,4% в общем объеме. Сельскохозяйственные организации выпустили 58,6 тысячи тонн.

Частные хозяйства увеличили выпуск молока на 1,3%, фермеры и предприниматели — на 1%.

Валентина Любашенко