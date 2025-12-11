В МЧС предупредили о сильных порывах ветра в Петербурге 11 декабря
В четверг, 11 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Скорость порывов ветра будет достигать 15 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ
Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 11 декабря в Петербурге и Ленинградской области пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днем — +5…+7 градусов.