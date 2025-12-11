Ставки аренды складов класса А в Петербурге и области снизятся на 5% в 2026 году

Средняя стоимость аренды складов класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году может снизиться с 10 тыс. до 9,5 тыс. рублей за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). Таким прогнозом поделились с «Ъ Северо-Запад» в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Аналитики связывают ожидаемую динамику с ростом вакантности на фоне снижения деловой активности и выходом на рынок новых спекулятивных объектов. По их оценке, к началу 2026 года валовый объем свободного предложения с учетом скрытой вакансии может достичь 12%, или 696,4 тыс. кв. м — максимума за последние шесть лет. В структуре предложения 208,8 тыс. кв. м придется на новое спекулятивное строительство, 196 тыс. кв. м — на высвобождающиеся площади. Прямую вакансию оценивают в 171 тыс. кв. м, субаренда — в 120,6 тыс. кв. м.

Сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин отметил, что вакансия выше 10% является «психологическим порогом», после которого рынок можно считать профицитным, а собственникам приходится выбирать между ожиданием арендатора по более высокой ставке и снижением первоначальных ожиданий ради более быстрого заполнения площадей.

Наиболее заметное снижение ставок, полагают в компании, ожидается в складских комплексах на юге Петербурга, где сосредоточена основная часть свободных площадей. На востоке и севере предложение остается более ограниченным, поэтому существенного изменения ставок там не прогнозируется.

Артемий Чулков