В Ростове 75-летний пешеход скончался после наезда грузовика

В Ростове-на-Дону на пр. Шолохова водитель грузового автомобиля Volvo насмерть сбил 75-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, авария произошла 10 декабря в 13:25 возле дома 312 по пр. Шолохова. 45-летний водитель грузовика сбил гражданина 1950 года рождения, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП 75-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко