Жители Таганрога подали 752 заявления о помощи после атаки дронов

Администрация Таганрога получила 752 обращения о материальной поддержке от горожан, пострадавших при атаке дронов 25 ноября. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным главы администрации, в пострадавших квартирах и домах зарегистрированы 798 человек. Наибольший урон нанесен окнам и балконам. На данный момент отремонтированы 283 окна из 665 поврежденных.

Ремонтные работы завершены на ул. Инструментальной (дома 25, 29, 38, 40), ул. Свободы (дом 31), ул. Пархоменко (дом 32) и ул. Сызранова (дом 81). На Инструментальной улице в домах 15, 27 и 35 восстановление продолжается.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», 25 ноября Таганрог подвергся масштабному удару беспилотников. Погибли четыре человека. Повреждения получили многоквартирный дом, образовательные учреждения, включая детский сад, промышленные объекты и транспортная инфраструктура. 29 ноября произошел повторный налет БПЛА, в результате которого пострадала многоэтажка, разрушена кровля общежития техникума, полностью сгорел частный дом.

Валентина Любашенко