Путин присвоил звание «гвардейский» 299-му полку ВДВ

Президент России Владимир Путин присвоил 299-му парашютно-десантному полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписан 10 декабря.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

299-й полк сформирован в годы Великой Отечественной войны в составе 98-й гвардейской стрелковой дивизии. В конце 90-х гг. был расформирован, а в 2023 году воссоздан заново, его бойцы участвуют в СВО. В 2026 году Ярославль станет местом дислокации полка, для него строится военный городок.

Алла Чижова