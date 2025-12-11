Первая «Ночь диспансеризации» в Ярославской области пройдет 12 декабря

В Ярославской области 12 декабря с 17 часов до полуночи во всех поликлиниках области можно будет пройти диагностику и осмотр специалистов. О дате первой «Ночи диспансеризации» сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечне — общий анализ крови, измерение давления, уровня холестерина и глюкозы, ЭКГ, флюорография и другие обследования. При выявлении признаков заболевания или рисков врачи напишут направление на дополнительный осмотр.

Участники программы после прохождения диспансеризации получат сертификат «Яздоров», дающий право на 1000 руб. для оплаты платных медицинских услуг.

Алла Чижова