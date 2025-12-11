Губернатор объявил беспилотную опасность в Ярославской области

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 00:23 11 декабря. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Одновременно Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту Туношна. Меры введены для обеспечения безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Власти рекомендуют гражданам, находящимся на улице, укрыться в зданиях. Тем, кто находится в помещениях, советуют зашторить окна, отойти от оконных проемов на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами. Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей в связи с возможным падением фрагментов беспилотников.

При обнаружении обломков беспилотников категорически запрещается к ним прикасаться или использовать мобильные телефоны вблизи них. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении обломков по номеру 112. Аналогичный сигнал объявлен в соседней Костромской области. Жителей просят ожидать официального сигнала об отбое тревоги «Беспилотная опасность».

Антон Голицын