Пансионат «Лазуревый берег» в Геленджике вернули в собственность государства

Пансионат «Лазуревый берег» в Геленджике был возвращен в государственную собственность по решению Краснодарского краевого суда, сообщает «Ъ». Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, подтвердив факт незаконной приватизации здравницы в 1992 году.

Судебная инстанция поддержала основные требования первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина к компаниям «Орпола» и «Пансионат с лечением Лазуревый берег». В результате государству отошел земельный участок площадью 15,9 га, а также было признано право собственности РФ на корпуса санатория.

Изначально дело слушалось в Геленджикском городском суде, который в июне 2024 года обязал ответчиков компенсировать ущерб за неправомерное использование курортных земель. Прокуратура запрашивала 561,2 млн рублей в пользу федерального бюджета и 194,5 млн рублей в пользу города. Ответчики ходатайствовали о зачете стоимости построенного ими на территории семиэтажного апарт-отеля площадью 8 тыс. кв. м в счет погашения убытков.

Краевой суд пересмотрел финансовую часть решения. Общая сумма взыскания составила 208 млн рублей: размер компенсации муниципалитету остался прежним, тогда как сумма ущерба федеральному бюджету была снижена до 13,5 млн рублей.

София Моисеенко