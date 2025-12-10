Главные новости за 10 декабря. Новороссийск

В Новороссийске продолжается тление на мусорном полигоне «Терра-Н». Замглавы города Александр Гавриков заявил, что мероприятия по тушению могут потребовать времени.

Запах гари с горящего полигона «Терра-Н» разошелся по районам Новороссийска. Об этом сообщили в МЦУ города, подчеркнув, что Роспотребнадзор несколько дней подряд фиксирует загрязнения атмосферного воздуха в Абрау-Дюрсо, Васильевке и ДП Щелба.

Застройщик строительных комплексов в Новороссийске пойдет под суд за мошенничество. По данным полиции, мужчина обманул инвестора на сумму около 112 млн руб.

Росимущество обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к АО «Новороссийский цементный завод “Горный”» (дочерняя компания московского ООО «Цементинвест») с требованием расторгнуть договоры аренды земельных участков с предприятием и взыскать с него долги по аренде земли на общую сумму 35,8 млн руб.

В Анапе сделают бесплатными муниципальные парковки в период новогодних праздников, об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Предприятия Новороссийска увеличили отгрузку продукции на 4%. С начала года крупные и средние предприятия отгрузили товара на общую сумму более 720 млрд руб.

В Геленджике благоустроят патриотический терренкур за 45,5 млн руб. Речь идет о пешей тропе «Землянка штаба 18-й армии».